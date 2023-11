Ex-presidente da Federação Espanhola é banido do futebol por 3 anos após beijo forçado

O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou na manhã desta segunda-feira (30) que o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, está banido de atividades relacionadas ao futebol por três anos. A entidade que comanda o futebol mundial informou que a punição se deu por violação do artigo 13 do código disciplinar da Fifa.

O então mandatário da federação foi primeiramente afastado por um período de 90 dias e, posteriormente, destituído do cargo. Investigado pelo Ministério Público espanhol, o ex-dirigente foi acusado de agressão sexual e coação, além da obrigação de manter uma distância mínima de Hermoso.

