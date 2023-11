Ex-Presidente da Federação Espanhola de futebol é banido por 3 anos

, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi banido de atividades relacionadas ao futebol por um período de três anos, nesta segunda-feira, 30. A decisão ocorreu em decorrência da violação do artigo 13 do código disciplinar da Fifa.

A polêmica teve início durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina deste ano, na qual a Espanha saiu vitoriosa. Durante o evento, Rubiales protagonizou um gesto inadequado ao Esse incidente gerou uma crise no futebol espanhol e resultou no afastamento temporário de Rubiales por 90 dias e posteriormente em sua destituição do cargo.

Além disso, o técnico responsável pelo sucesso da seleção espanhola, Jorge Vilda, também foi demitido pela nova direção da Real Federação Espanhola de Futebol como consequência desse escândalo.

