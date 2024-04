Ex-presidente Bolsonaro se hospeda na embaixada do Brasil em Portugal

O ex-presidente Jair Bolsonaro se hospedou na embaixada do Brasil em Portugal entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Após o vazamento de imagens, dois funcionários brasileiros foram exonerados. A embaixada não deu justificativa para as demissões. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele foi convidado pelo embaixador para manter contatos com autoridades do país.

Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro como parte de uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe

