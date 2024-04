Ex-presidente Bolsonaro se hospeda em embaixada húngara em Brasília

Representação em Brasília não informou motivação de desligamentos; ex-presidente se hospedou no local quatro dias após ser alvo de operação da PF vazamento de imagens de câmeras de segurança que mostram a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro no local.Bolsonaro esteve na sede da representação diplomática durante os dias 12 e 14 de fevereiro, quatro dias após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

Em nota divulgada no mesmo dia da revelação das imagens, a defesa do ex-presidente disse que se hospedou no local, que fica a 13 quilômetros de sua casa, a convite do embaixador, Miklos Tamás Halmai. Alegou que o objetivo era "manter contatos com autoridades do país amigo, inclusive o primeiro-ministro". Também no mesmo dia, a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luísa Escorel, convocou Halmai para uma reunião, à espera de explicações. O embaixador húngaro praticamente repetiu os argumentos da defesa de Bolsonar

