Ex-presidente argentino Macri pede voto para ultraliberal Milei

O ex-presidente argentino e líder da coligação de centro-direita Juntos pela Mudança, Mauricio Macri (2015-2019), pediu nesta sexta-feira (27) o voto no libertário Javier Milei que disputará a Presidência do país em um segundo turno com o peronista Sergio Massa, em 19 de novembro.

Trata-se 'de um apoio, e não de um acordo, embora seja um apoio incondicional que não é em troca de nada', insistiu Macri, afirmando que Milei 'é o único caminho que a Argentina tem hoje'. O apoio de Bullrich e Macri a Milei desencadeou um conflito na coalizão formada por seu partido, o Proposta Republicana (PRO), e pelos social-democratas Unión Cívica Radial e Coalión Cívica, que se recusaram a apoiar o libertário.

