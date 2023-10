Ex- premiê da China Li Keqiang, marginalizado por Xi Jinping, morre aos 68 anos

O ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morreu de um ataque cardíaco nesta sexta-feira (27). A morte de Keqiang ocorre sete meses depois de sua aposentadoria do cargo de primeiro-ministro, o qual ocupou durante uma década. Ele tinha 68 anos.

"Li tem sido visto como o representante dos reformistas", disse Yun Sun, diretor do Stimson Center em Washington. "Mas durante seus 10 anos como premiê, a China viu a regressão de muitas políticas." Fim de uma era Li provocou um debate sobre a pobreza e a desigualdade de renda em 2020, dizendo que 600 milhões de pessoas em uma China cada vez mais rica ganhavam menos de 140 dólares por mês.

