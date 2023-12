Ex-policial militar Fabrício Queiroz reclama de falta de dinheiro e insinua ter informações comprometedoras sobre Bolsonaro

Nas últimas semanas, o ex-policial militar Fabrício Queiroz parecia de bem com a vida. Em suas redes sociais, ele postou imagens degustando um vinho, jogando futebol com os amigos, participando de solenidades e até comemorando a permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas nem sempre é assim. Vez por outra, o humor dele oscila.

No fim do ano passado, por exemplo, ele gravou um áudio reclamando de falta de dinheiro, reclamando do abandono dos amigos e insinuando que teria informações que poderiam comprometer Jair Bolsonaro e sua família. “Tô passando uma dificuldade muito grande e tô precisando de um dinheiro, tá? Natal chegando aqui... Eu vivo de fachada, todo mundo acha que eu tenho dinheiro, mas só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruídos”, disse. E acrescentou: “Eu era um cara feliz, sempre tive minha correria e hoje sou um cara leproso. Fiquei hiperconhecido e não tenho apoio. Não adianta dar dinheiro, dinheiro não resolve, tem que dar é moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos





VEJA » / 🏆 5. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Atos de apoio a Bolsonaro têm adesão fraca nas redes sociais'Sinal amarelo' para Bolsonaro: levantamento mostra queda na mobilização para atos de apoiadores do ex-presidente . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Com Lula no poder e Bolsonaro inelegível, uns articulam a retomada de controle da máquina públicaRelembro o trecho final, com arremate irônico: “Fabrício Queiroz (…) contou em podcast que tem respondido a quem pergunta se a família do presidente vai apoiar sua candidatura a deputado federal que ‘é um absurdo se eles não me apoiarem’. Ao contrário do que fez Antonio Palocci com Lula, o pai da personal Nathália não entregou Flávio nem Jair. Não foi tão difícil, é verdade, já que João Otávio de Noronha, do STJ, e Gilmar Mendes, do STF, garantiram a ele e a sua então foragida mulher uma prisão domiciliar, depois relaxada. Mas, mensaleiro condenado na Lava Jato até pelo STJ. Por que Queiroz, que silenciou como Vaccari e Dirceu, teria de amargar o abandono de Palocci? Só porque não aprendeu a ser discreto na hora da eleição, como seus homólogos petistas? Queiroz também é um bom companheiro, Jair. Dá uma forcinha pra ele

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Os melhores episódios de Dia De Ação de Graças nas sériesRelembre alguns dos melhores episódios de Dia De Ação de Graças nas séries de televisão e streaming.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Atendente desabafa sobre compartilhamento de imagem da filha nas redes sociaisEm julho, a atendente Evelyn Orozimbo, de 26 anos, publicou um vídeo com um desabafo sobre uma situação que a revoltava desde o ano passado: os compartilhamentos da imagem da filha dela nas redes. Ela gravou o desabafo em um momento de desespero, após notar que a imagem da filha recém-nascida estava sendo propagada de maneira jocosa na internet.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Aumento nas buscas por ansiedade climáticaAs buscas na internet relacionadas à "ansiedade climática" aumentaram dramaticamente, segundo dados compilados pelo Google e compartilhados com exclusividade com a BBC 100 Women.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Vitória surpreendente de Javier Milei nas eleições presidenciais da ArgentinaJavier Milei é o novo presidente argentino. As maiores dúvidas sobre seu futuro governo não estão na política externa, mas na economia. Teme-se o efeito de sua eleição nos negócios entre a Argentina e o Brasil. Leia na reportagem de capa de VEJA:

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »