Ex-ministro José Dirceu participa de solenidade no Congresso Nacional

Da esquerda para direita, Vicente Goulart, Maria Thereza Goulart, Zé Dirceu e Randolfe Rodrigues — Foto: Camila Turtelli/O Globo Ex-ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e ex-deputado federal, José Dirceu particia de solenidade no Congresso Nacional nesta terça-feira sobre democracia. Essa é a primeira vez em 19 anos que ele volta a um evento no Legilslativo após ter seu mandato cassado em 2005, no bojo do escândalo do mensalão.

—Quase não aceitei , porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro , quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui— disse Zé Dirceu. Dirceu foi convidado pelo senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) para participar de uma sessão solene no Senado, pela democraci

