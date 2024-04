Ex-ministro José Dirceu participa de sessão especial no Senado

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu participou de uma sessão especial do Senado para celebrar a democracia brasileira. Sua presença marca a volta do petista ao Congresso Nacional após 19 anos. Dirceu esteve pela última vez no Congresso quando teve seu mandato cassado em 2005, durante o escândalo do mensalão.

Condenado pelo mensalão e pela Operação Lava Jato, Dirceu tem voltado à política desde a campanha de Lula ao Planalto.

