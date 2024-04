Ex-magistrada bolsonarista promove plataforma de cursos conservadores

A ex-magistrada do TJ-MG, bolsonarista até a medula e aposentada compulsoriamente por criticar ministros do STF, está ajudando a promover uma plataforma de cursos recém-lançada por... A ex-magistrada do TJ-MG, que se notabilizou por descumprir medidas sanitárias na pandemia e atacar integrantes do Supremo, é uma das três pessoas que testemunham sobre a chamada 'Academia Conservadora'.

A plataforma, mais nova empreitada do dono do canal Terça Livre, oferta cursos sobre conservadorismo, filosofia do direito, literatura e nova ordem mundial e ética ocidental – bem aos moldes do bolsonarismo. A iniciativa estipula planos mensais e anuais, que variam de US$ 5 a US$ 250

