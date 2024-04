Ex-jogador Robinho deixa isolamento e interage com outros detentos

O ex-jogador Robinho deixou o isolamento na Penitenciária 2 de Tremembé (SP) e pode interagir com outros detentos. Desde então, ele divide uma outra cela com um detento, já pode receber a visita de familiares e até jogar futebol no presídio. Preso desde o dia 21 para cumprir a pena de nove anos pelo estupro de uma mulher cometido na Itália, Robinho ficou 10 dias sozinho em uma cela de 8m² para adaptação e realização de avaliações necessárias.

Depois deste período, passou a dividir uma cela comum de 2 x 4 metros de dimensão. De acordo com Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o ex-jogador também poderá participar de oficinas de teatro, aulas de inglês, ações religiosas, ensaios musicais e sessões de filmes seguidas de comentários. Robinho, de 40 anos, foi detido pela Polícia Federal na cobertura onde morava em Santos, no litoral de São Paulo

