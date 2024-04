Ex-funcionário de Fábio Jr. processa o cantor por danos morais

Alex Aparecido Bueno entrou com um processo na Vara do Trabalho da Comarca de Barueri, São Paulo, contra o músico Fábio Jr. O ex-funcionário do cantor pede mais de R$ 650 mil de indenização na Justiça por danos morais.

Em documentos obtidos com exclusividade por este colunista, Alex informa que foi contratado a princípio pela empresa Eva Kar Transporte Executivo e posteriormente passou a ser funcionário exclusivo da Ayrosa Galvão Promotora, exercendo a função de motorista do artista desde 1º de fevereiro de 2003. Ele recebia mensalmente R$ 5 mil, sendo no mínimo 25 dias trabalhados. O funcionário alega não ter recebido INSS, FGTS e nem obteve registro em sua carteira profissional ao longo dos anos. De acordo com Alex, ele foi despedido sem justa causa no dia 28 de fevereiro de 2022, quando chegou ao local de trabalho e foi comunicado sobre a dispensa por terceiros. Após a demissão, não foi devidamente indenizado das verbas trabalhistas e rescisórias

