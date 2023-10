Ex-frentista, pintor baiano se emociona ao ver suas obras expostas no Louvre

As pinturas de um brasileiro chegaram ao Carroussel do Louvre e a sua reação ao vê-las viralizou nas redes sociais. Eduardo Lima nasceu no sertão da Bahia e carrega uma história de desafios como frentista, antes de conquistar espaço em um dos museus mais famosos do mundo. No vídeo, com mais de meio milhão de visualizações, a esposa de Eduardo mostra o artista emocionado ao ver suas obras expostas. "Olha só o Eduardo.

Lima usava as horas vagas para fazer arte, segundo ele, de forma despretensiosa. "De tanto meus amigos elogiarem, eu decidi sair do posto e viver a vida como artista. Se está todo mundo dizendo que eu sou artista, então eu sou. Dá para viver de arte sim. Então em 2005 eu saí do posto, comprei um carro velho, enchi de tela e saí andando pelo sertão oferecendo essas pinturas para quem eu encontrasse pelo caminho.

