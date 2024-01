Ex-deputado Elói Pietá anuncia desfiliação do PT em Guarulhos

Com críticas ao diretório da legenda em Guarulhos, Elói Pietá entregou carta com pedido de saída da sigla nesta terça-feira, após mais de 40 anos filiado. Estatuto do PT prevê realização de prévias Um dos fundadores do PT, o ex-deputado Elói Pietá anunciou a desfiliação nesta terça-feira — Foto: Reprodução/PT), Eloi Pietá, anunciou nesta terça-feira sua desfiliação do partido por discordar do processo de escolha do candidato da legenda à prefeitura da cidade.

O diretório municipal da sigla descartou a realização de prévias e decidiu lançar o deputado federal Alencar Santana para a disputa de outubro. Pietá concorria ao posto.A informação da desfiliação foi publicada inicialmente pelo jornal “O Estado de São Paulo”. Ao GLOBO, Pietá disse que estava à frente de Alencar nas pesquisas de intenções de voto realizadas no ano passado, e citou o Partido Republicano nos Estados Unidos, que realiza primárias para decidir quem será o candidato na disputa à Presidência: — O PT na cidade de Guarulhos está sendo menos democrático que o Partido Republicano nos Estados Unido





