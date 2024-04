Ex-delegado da PF Protógenes Queiroz tem prisão preventiva decretada

O juiz Nilson Martins Lopes Junior, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decretou a prisão preventiva do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal Protógenes Queiroz, acusado pelo banqueiro Daniel Dantas de violar o sigilo funcional ao vazar à imprensa informações da Operação Satiagraha, deflagrada em 2008. Como Queiroz vive na Suíça desde 2015, o magistrado pediu que o nome dele fosse incluído na lista vermelha de procurados da Interpol.

Em queixa-crime apresentada à Justiça em 2019, Dantas acusou o ex-delegado da PF de repassar informações sobre diligências a jornalistas em seis ocasiões. A ação, contudo, ficou paralisada. As autoridades brasileiras não conseguem citar Queiroz para que ele responda ao processo, levando a defesa do banqueiro e o Ministério Público Federal a defenderem a prisão preventiva do ré

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Juiz manda prender Protógenes Queiroz em ação movida por Daniel Dantas, alvo da Operação SatiagrahaBanqueiro alega que ex-delegado da PF violou sigilo funcional ao vazar informações de diligências para a imprensa; magistrado diz que detenção é necessária porque réu 'estaria se furtando intencionalmente de comparecer no processo'

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Justiça de SP emite ordem de prisão contra ex-deputado federal Protógenes QueirozJuiz também pediu que o nome de ex-parlamentar, que vive na Suíça, seja adicionado à lista de procurados da Interpol

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

O diálogo surpreendente surgido na audiência de ontem com Élcio Queiroz, Ronnie Lessa e SuelO diálogo surpreendente surgido na audiência de ontem com Élcio Queiroz, Ronnie Lessa e Suel

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Camila Queiroz exibe novo visual após fim das gravações de 'Beleza Fatal'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Literatura, vino y naturaleza: siguiendo a Miguel Torga, Eça de Queiroz y Castelo Branco en PortugalUna tierra privilegiada para el cultivo de las vides también favoreció la inspiración para el gran cultivo de las letras portuguesas. Un viaje del Alto Duero a Oporto para descubrirlo

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli finalizam gravações de 'Beleza Fatal'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »