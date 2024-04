Ex-delegado da PF Protógenes Queiroz tem pedido de prisão expedido

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) expediu, no último dia 18, um pedido de prisão preventiva contra o ex-delegado Polícia Federal (PF) e ex-deputado Protógenes Queiroz, responsável pelas investigações da Operação Satiagraha, que investigou desvios de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro em 2008.

A decisão assinada pelo juiz Nilson Martins Lopes Junior, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, determina ainda que o pedido de prisão seja incluído no Sistema de Difusão Vermelha da Interpol, a polícia internacional. Protógenes é acusado pelo banqueiro Daniel Dantas, que apresentou queixa-crime contra o ex-delegado em 2019, de ter praticado crime de violação de sigilo funcional. Dantas, um dos fundadores do Banco Opportunity, foi um dos alvos da Satiagraha e chegou a ser preso duas vezes em menos de 48 horas. Foi solto após habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mende

