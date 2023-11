Ex de Thiago Galhardo consegue medida protetiva contra o jogador do Fortaleza

e mãe de um dos filhos dele, Jéssica Targino, registrou boletim de ocorrência contra o jogador. A informação é do jornal. Além do documento, também foi solicitado uma medida protetiva alegando que vem sofrendo violência psicológica do ex.

O caso foi registrado na 42ª Delegacia da Polícia no Recreio, na Zona Oeste do Rio. Jéssica contou que desde que entrou com uma ação judicial pedindo a revisão da pensão alimentícia para o filho, passou a sofrer ataques do jogador por meio de mensagens no Whatsapp. Nevoeiro deixa time do Fortaleza 'preso' no Uruguai, após vice da Sul-Americana

“Desde o início do ano passado, Thiago vem através de mensagens de texto pelo aplicativo WhatsApp proferindo uma série de ofensas à declarante tais quais: ‘Você não trabalha. Sou eu que sustento o meu filho e que te sustento. Eu não trabalho para isso’. headtopics.com

Ex de Thiago Galhardo, do Fortaleza, consegue medida protetiva contra o jogadorJéssica Targino registrou um Boletim de Ocorrência e alega sofrer violência psicológica por parte dele Consulte Mais informação ⮕

Sul-Americana: torcedor do Fortaleza viaja de moto e ganha ingresso para a finalThiago de Freitas Moura é cearense, mora em Porto Alegre e resolveu ir a Punta del Este, no Uruguai, sem entrada ou hospedagem garantidos Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza e LDU estão escalados para a decisão; veja os timesFortaleza x LDU, neste sábado (28), pela final da CONMEBOL Sul-Americana, tem transmissão pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Escalações: confira os times de Fortaleza e LDU para a grande final da Sul-AmericanaPelo lado do Leão do Pici, o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou apenas uma alteração Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza x LDU ao vivo: acompanhe a final da Copa Sul-AmericanaOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas da decisão da competição continental Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza pode ser o 18º campeão da história da Sul-Americana; veja listaLeão do Pici enfrenta a LDU-EQU neste sábado (28) no Uruguai, em busca de mais um título para o futebol brasileiro Consulte Mais informação ⮕