Ex-CEO da TwitchTV é nomeado CEO interino da OpenAI

Emmett Shear, ex-diretor executivo da TwitchTV, foi nomeado CEO interino da OpenAI, após demissão de Sam Altman. Shear passou quase toda a sua carreira no Twitch, plataforma popular entre os jogadores de videogame. Ele enfrentou críticas pela maneira como lidou com alegações de cultura hostil às mulheres e lentidão em responder a conteúdos prejudiciais.





Sam Altman se junta à Microsoft após ser destituído do cargo de CEO da OpenAISam Altman, ex-CEO da OpenAI, está se juntando à Microsoft, enquanto Emmett Shear, ex-CEO do Twitch, ingressará na OpenAI. A mudança de liderança ocorreu de forma rápida e abalou a indústria de inteligência artificial.

Demissão surpresa do CEO da OpenAI abala a indústria de inteligência artificialA demissão surpresa do CEO da OpenAI, Sam Altman, abalou a indústria de inteligência artificial. A mudança de liderança ocorreu de forma rápida e foi motivada por tensões entre Altman e os membros do conselho da OpenAI.

CEO da OpenAI detona humor 'boomer e cringe' de chatbot feito por Elon MuskPara Sam Altman, IA de Elon Musk faz 'piadas do tempo do seu avô'. Bilionário rebatu dizendo que ChatGPT é chato e sem graça.

Cofundador da OpenAI é destituído do cargo e sai do conselho da empresaCofundador da OpenAI, Altman, foi destituído do cargo e saiu do conselho da empresa devido a falta de sinceridade nas comunicações com o conselho. Greg Brockman também pediu demissão. Ambos são cofundadores da OpenAI.

OpenAI afasta cofundador e diretor-presidente Sam AltmanO conselho de administração da OpenAI afasta Sam Altman devido a falta de sinceridade nas comunicações com o conselho. Ilya Sutskever assume como diretora-presidente interina.

OpenAI explora uso de chatbot em salas de aulaA OpenAI está explorando maneiras de incorporar seu chatbot ChatGPT às salas de aula, segundo o diretor de operações da empresa. A equipe da OpenAI formará uma equipe para explorar aplicações educacionais da tecnologia.

