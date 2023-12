Ex-bombeiro nega envolvimento na morte de Marielle Franco

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco, contradisse a delação premiada do ex-PM Élcio de Queiroz. Ele negou ter encontrado com Élcio e Ronnie Lessa, executores do crime, na noite do assassinato. Agora, a Justiça abriu prazo para as defesas opinarem se querem uma acareação entre Suel e Élcio.

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, citado pelo ex-PM Élcio de Queiroz, em delação premiada, como participante na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi ouvido pela Justiça e negou participação no crime. Ele foi interrogado no juízo da 4ª Vara Criminal da Capital. Durante o depoimento, o ex-bombeiro negou ter monitorado as movimentações de Marielle, dias antes do crime, assim como ter alterado as placas do veículo usado durante a execução. No dia dos assassinatos, Maxwell relatou que estava em um bar, com a mulher, assistindo a uma partida de futebol pela TV quando o crime foi noticiado no intervalo do jog





