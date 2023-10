Ex-ator mirim passou por cirurgia e está em estado grave após briga de trânsito

A família de Guillermo Hundadze, youtuber baleado durante uma briga de trânsito, atualizou seu quadro de saúde nesta quinta-feira (26). O ator passou por uma cirurgia e se encontra em estado grave na UTI. A informação foi passada pelas redes sociais.Hundadze, que tem 25 anos, foi baleado após uma briga de trânsito com um policial militar na tarde da última segunda-feira, em São Paulo.

“Ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu”, diz a SSP. Ainda segundo a nota, o jovem foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permaneceu internado.

“As armas foram apreendidas, bem como as munições e um spray de pimenta que estava no carro do indivíduo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2ºDP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local”, concluiu a Secretaria.Guillermo ficou conhecido após participar do quadro “Lar Doce Lar”, do programa “Caldeirão do Huck”. Depois, ele estreou na Globo como ator em “Eterna Magia” (2007). headtopics.com

Na história, que foi narrada pela atriz Fernanda Montenegro, o Imperador Pedro II aparecia já idoso. Ao recordar uma noite de Natal marcante, ele relembra à época de seus nove anos – e é interpretado por Guillermo. Também em 2008, o jovem participou da série “9mm: São Paulo”. Em 2015, esteve no filme “Metanoia”.

