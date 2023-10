Ex-atacante do Fluminense comenta lance polêmico na final da Libertadores de 2008: 'Fomos roubados'

Rio - De volta à final da Libertadores após 15 anos, o Fluminense tem a chance de dar a volta por cima após a decepção de 2008, quando perdeu nos pênaltis para a LDU.

Desculpa a palavra, sei que é muito forte, mas a gente foi roubado. Foi um pênalti que com o VAR com certeza daria, mas nem precisava do VAR, foi um pênalti muito escandaloso', disse o ex-jogador, que deu mais detalhes sobre o lance. 'Quando eu sofro o pênalti, eu fico só esperando o apito do juiz, quando eu olho para ele e ele está fazendo o gesto de 'segue o jogo', aquilo foi um absurdo', completou.

