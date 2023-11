Ex-atacante do Flamengo entra na mira de clube da Série A para a próxima temporada

O clube avalia que o atacante é um jovem promissor e com potencial de revenda no futuro. Revelado pelo Flamengo, Rodrigo Muniz pouco jogou no profissional do Rubro-Negro. No time principal do clube da Gávea, o atacante marcou 10 gols e deu uma assistência em 32 partidas. Durante 2021, o jogador foi vendido ao Fulham, da Inglaterra, onde ganhou espaço imediato em 2021/22, mas foi emprestado na temporada seguinte ao Middlesbrough.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Um dos chefes da maior milícia do Rio, Pet ou Flamengo mandava que quadrilha subornasse policiaisPeterson Luiz de Almeida deixou presídio na capital mesmo tendo a prisão preventiva decretada

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Flamengo e Santos é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A série que traz fortes cenas de violência policial contra criança no Rio'Amar é para os fortes', da Amazon, é baseada no álbum visual homônimo de Marcelo D2

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Série desnuda famílias de contraventores que sustentam o carnaval do RioCom entrevistas explosivas, ‘Vale o Escrito’, do Globoplay, apresenta a guerra do Jogo do Bicho

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Restaurantes veganos no Rio oferecem opções criativas no Dia Mundial do VeganismoPratos que não levam produto de origem animal são destaques da data comemorativa

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: 'Não penso no futuro a longo prazo, vou desfrutar o dia a dia', diz MessiO argentino Lionel Messi, que conquistou sua oitava Bola de Ouro aos 36 anos, afirmou nesta segunda-feira (30) que não pensa no futuro distante, e prefere

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕