Ex-assistente apontada como affair de Matthew Perry se despede do ator: saiba quem é Briana Brancato

deixou os fãs do ator inconformados e caiu como uma bomba para pessoas próximas ao artista, como Briana Brancato, ex-assistente pessoal do norte-americano, também aponta como ex-affair dele. Horas após a confirmação da morte de Perry, a mulher usou as redes sociais para se despedir."Coração partido. Descanse em paz, Matty", escreveu Brancato.

"Pronto para o fim de semana prolongado e por um banho ainda mais longo! Após uma semana como essa, posso dizer que confio na minha equipe", dizia na legenda escrita pelo ator em uma das imagens em que surge ao lado de Briana.

Na ocasião, seguidores de Matthew apontaram o affair entre chefe e assistente. . "É a sua nova namorada?", questionou uma pessoa. "Vocês fazem um lindo casal", afirmou outra. "Será só uma coincidência que ele termine o noivado e depois poste fotos com uma 'amiga'", cutucou um seguidor. headtopics.com

Fontes ouvidas pelo site americano "TMZ" relatam que o artista teria se afogado — e que socorristas teriam atendido a uma chamada de emergência devido a uma parada cardíaca na residência do americano. Próximo à banheira, não havia drogas nem quaisquer indícios de crime, segundo testemunhas. O caso está sendo devidamente analisado pelas autoridades.

Polícia da Colômbia oferece recompensa de R$ 240 mil por informações que ajudem a encontrar pai de Luis Díaz, do Liverpool Homens em uma motocicleta interceptaram carro dos pais do jogador em La Guajira; mãe foi liberada ainda na noite de ontemMulher encontrada carbonizada na Zona Oeste do Rio tinha quatro filhos: 'Minha estrelinha' headtopics.com

Humberto Martins posa ao lado do irmão e explica relação de aprendizado: 'Influenciou minha boa conduta'Matthew Perry: em autobiografia, ator revelou já ter 'quase morrido' algumas vezes

Morte de Matthew Perry, o Chandler de 'Friends', comove fãs nas redes sociais; veja homenagensLucero e Azulgaray marcam no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, goleiro equatoriano pega três e dá título à LDU Consulte Mais informação ⮕

Morre Matthew Perry, ator que interpretou Chandler, na série 'Friends', aos 54 anosArtista foi vítima de afogamento em banheira de hidromassagem em casa, de acordo com as primeiras informações; caso é investigado Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry, o Chandler da série Friends, morre aos 54 anos, diz portalOs socorristas correram para atender um pedido de parada cardíaca. A polícia já começou as investigações Consulte Mais informação ⮕

Astro de 'Friends', Matthew Perry morre aos 54 anos, diz siteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry, estrela de 'Friends', morre aos 54 anosO ator Matthew Perry, estrela da série Friends dando vida ao personagem Chandler Bing, morreu neste sábado, 28, aos 54 anos, de acordo com informações do Consulte Mais informação ⮕

Muere Matthew Perry, Chandler en ‘Friends’, a los 54 añosEl actor, conocido por su papel en la comedia de televisión, ha sido hallado muerto en su casa de Los Ángeles Consulte Mais informação ⮕