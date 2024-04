Ex-arcebispo de Solsona se casa com sua parceira

O ex-arcebispo de Solsona, Xavier Novell, casou-se com Silvia Caballol, sua parceira há alguns anos. A cerimônia foi realizada pela Igreja, graças a uma permissão do Papa Francisco, conforme anunciado pela mulher nas redes sociais. 'Foi um caminho longo, mas conseguimos regularizar nossa situação canônica: casar como queríamos e poder receber a comunhão', escreveu Caballol, acompanhando várias imagens do evento. Novell ainda mantém o título de bispo, embora não possa celebrar missas.

Segundo a mulher, o Papa 'concedeu-lhe a secularização'. O religioso deixou o cargo de bispo de Solsona em 2021, uma decisão que surpreendeu todo o setor. Naquele momento, Novell já era uma figura proeminente da Igreja Católica

El exobispo de Solsona se casa por la Iglesia con permiso del Papa“Ha sido un camino largo, pero hemos podido regularizar nuestra situación canóniga: casarnos como queríamos y poder recibir la comunión”, ha anunciado la esposa a través de las redes sociales

