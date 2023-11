Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirma que assessores utilizavam estrutura do governo para produzir conteúdo de ataques às instituições democráticas

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid afirmou à Polícia Federal que três assessores presidenciais utilizavam a estrutura do governo, em uma sala do Palácio do Planalto, para produzir parte do conteúdo que o então presidente difundia para seus contatos e nas redes sociais. Segundo a investigação da PF, o material continha ataques às instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal (STF).

O depoimento de Cid foi prestado em 28 de agosto como parte de seu acordo de delação premiada – firmado com a PF e homologado em 9 de setembro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. A íntegra do material ainda não foi tornada pública





