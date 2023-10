Everton Ribeiro é procurado por gigante da Série A, que sinaliza proposta de dois anos

Rio - Com futuro ainda indefinido no Flamengo, o meia Everton Ribeiro voltou a ser procurado pelo São Paulo. De acordo com o portal 'Coluna do Fla', o time paulista acenou com um contrato de dois anos para tirar o camisa 7 da Gávea. Aos 34 anos, Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até dezembro e ainda negocia uma renovação. O Rubro-Negro chegou a oferecer mais um ano de vínculo, mas o meia deseja mais tempo.

Inicialmente, o Flamengo cogitava nem negociar a renovação de contrato com Everton. No entanto, a chegada de Tite, que gosta do futebol do camisa 7, fez o clube mudar de ideia e topar oferecer mais um ano. No entanto, oferecer mais tempo de contrato, como deseja o meia, está descartado. Ribeiro é um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo. Ele chegou ao clube em 2017 e acumulou títulos deste então.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Flamengo não deverá propor mais de um ano de renovação a Everton RibeiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Precisamos legalizar e regulamentar todas as drogas, diz Sidarta RibeiroPara o neurocientista, substâncias proibidas como maconha, LSD e MDMA podem ser aliadas no tratamento de transtornos psiquiátricos e males que afligem os idosos Consulte Mais informação ⮕

Irmãos com mais de 140 pontos de QIs são aceitos em ‘sociedades de superdotados’Theo e Lis Costa Ribeiro têm aprendizagem mais avançada que as demais crianças Consulte Mais informação ⮕

Everton Cebolinha se vê mais confiante com Tite no Flamengo: 'Precisava'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Em negociações com a 777 Partners, Everton pode receber punição na Premier LeagueNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Ituano x Mirassol: odds, estatísticas e informações do jogo da 34ª rodada da Série BConfronto entre paulistas acontece no sábado (28), às 15h30 Consulte Mais informação ⮕