EUA não estão avaliando se Israel cometeu crimes de guerra, diz porta-voz

“Vamos continuar discutindo com eles (Israel) diretamente, assim como diremos publicamente, que nossa expectativa é que todas as atividades deles, todas as campanhas militares, cumpram as leis da guerra”, disse Matthew Miller em briefing nesta quarta-feira.Especialistas das Nações Unidas e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha acreditam que Israel pode ter cometido crime de guerra de punição coletiva através do cerco ao território de Gaza.

A Human Rights Watch, por sua vez, afirma que “múltiplos crimes de guerra foram e continuam a ser cometidos em Israel e na Palestina, com graves preocupações de que as forças israelitas e os grupos armados palestinianos estejam a realizar ataques ilegais e indiscriminados, prejudicando civis”., em Gaza, Miller afirmou que o departamento está “profundamente entristecido pela perda de vidas civis”, mas não condenou os ataques.

Israel confirmou a autoria do disparo contra Jabalia, e afirmou que o bombardeio tinha como alvo um dos arquitetos e comandantes da brutal incursão terrorista do Hamas no território israelense em 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos e mais de 5 mil feridos em apenas um dia.

O Hamas, que governa Gaza e controla o Ministério de Saúde do território, disse que pelo menos 50 palestinos foram mortos e outros 150 ficaram feridos devido ao ataque de terça-feira 31 ao campo de refugiados de Jabalia, na região norte do enclave. Desde o início da guerra, mais de 8,7 mil palestinos, a maioria civis, morreram devido aos sucessivos ataques aéreos israelenses.

