EUA, China, União Europeia e outros países assinam 1ª declaração mundial sobre riscos da IA

Duas cúpulas internacionais sobre a IA ocorrerão posteriormente: uma, na Coreia do Sul, dentro de seis meses; e outra, na França, dentro de um ano, afirmou a ministra no emblemático centro onde foram decifrados os códigos secretos nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Paralelamente ao encontro, a vice-presidente americana, Kamala Harris, deve anunciar em um discurso em Londres a criação de um instituto sobre a segurança da Inteligência Artificial em Washington. Esta estrutura - similar à anunciada pelo- reunirá especialistas para estabelecer"diretrizes" e analisar os modelos de IA mais avançados para"identificar e mitigar" os riscos, segundo a Casa Branca.

A tecnologia suscita grandes esperanças na medicina e na educação, mas também pode desestabilizar sociedades, permitindo fabricar armas, ou escapando ao controle humano, advertiu o governo britânico.Depois deste primeiro dia dedicado aos perigos potenciais de uma IA mais avançada, são esperados representantes políticos de alto nível na quinta-feira no Bletchley Park.

"Nosso objetivo é estabelecer um marco para uma melhor compreensão (...) e para que haja ao menos um árbitro independente que possa observar o que as empresas de IA estão fazendo e dê sinal de alarme se algo lhe preocupar", disse Musk à imprensa."Minha esperança para esta cúpula é que haja um consenso internacional sobre a compreensão inicial da IA avançada", afirmou.

