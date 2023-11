EUA, China, União Europeia e outros países assinam 1ª declaração mundial sobre riscos da IA

Paralelamente ao encontro, a vice-presidente americana, Kamala Harris, deve anunciar em um discurso em Londres a criação de um instituto sobre a segurança da Inteligência Artificial em Washington. Esta estrutura - similar à anunciada pelo Reino Unido - reunirá especialistas para estabelecer "diretrizes" e analisar os modelos de IA mais avançados para "identificar e mitigar" os riscos, segundo a Casa Branca.

abreviatura de inteligência artificial supera 'nepo baby' e é eleita palavra do ano pelo dicionário Collins O bilionário americano Elon Musk, presente na cúpula nesta quarta-feira, conversará com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, na noite de quinta-feira.

O principal desafio é definir salvaguardas sem impor obstáculos à inovação nos laboratórios de IA e nos gigantes tecnológicos. União Europeia (UE) e Estados Unidos, ao contrário do Reino Unido, escolheram a regulamentação.

‘ONU precisa passar por reforma e aumentar Conselho de Segurança para se manter relevante’, diz ministro da Defesa do Reino Unido Conselho Nacional de Direitos Humanos vê situação ‘preocupante’ e cobra explicações de Silvio Almeida

