EUA aumenta emissão de Treasuries longos menos do que esperado

Embora a secretária do Tesouro, Janete Yellen, tenha rejeitado a ideia de que os rendimentos exigidos pelo mercado dispararam por conta do aumento do endividamento federal, os participantes do mercado destacam preocupações crescentes com o aumento do déficit fiscal dos EUA.

O Tesouro, em seu comunicado desta quarta-feira, 1°, disse que estima que só precisará de mais um aumento trimestral de emissões de longo prazo. “Como essas mudanças trarão um progresso substancial no sentido de alinhar os tamanhos dos leilões com as necessidades de financiamento projetadas, o Tesouro prevê que provavelmente será necessário um aumento trimestral adicional” disse o Tesouro.

