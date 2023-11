EUA: atividade se expandiu fortemente no 3º trimestre, diz Fed

Os ganhos de emprego ficaram mais moderados desde o início do ano mas continuam fortes, descreve também a instituição.Já o sistema bancário norte-americano continua resiliente e seguro, na visão dos dirigentes do Fed.Condições financeiras e de crédito mais apertadas para famílias e emprego deverão pesar sobre inflação, atividade e contratações, afirma o Fed.

