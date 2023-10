EUA aplicam sanções contra membros do Hamas e da Guarda Revolucionária do Irã

grupo terrorista Hamas, que segundo Washington estão envolvidos em “financiar e treinar o Hamas”, segundo nota do Departamento de Estado.

Os EUA destacam que as novas sanções visam afetar o papel do Irã no fornecimento de apoio financeiro, logístico e operacional ao Hamas e visam afetar não só representantes do Hamas no Irão mas também membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Entre os alvos dos EUA estão Khaled Qaddoumi, descrito como um elo entre o Hamas e o governo iraniano, além de Ali Morshed Shirazi e Mostafa Mohammad Khani, oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica, acusados de treinar e ajudar terroristas do Hamas. headtopics.com

“Os Estados Unidos estão empenhados em desmantelar redes que apoiam o financiamento do Hamas e em combater o apoio do Irão ao terrorismo na região e em todo o mundo”, disse o Departamento do Estado em nota.

Os EUA também sancionaram uma série de organizações, incluindo a iraniana Bonyad Shahid, também conhecida como Fundação dos Mártires. Autoridades dos EUA disseram que o grupo, afiliado à Jihad Islâmica Palestina, canaliza milhões de dólares através da Associação de Caridade Al-Ansar, com sede em Gaza, para as famílias dos terroristas. headtopics.com

