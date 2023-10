EUA ampliam sanções contra o Irã para cortar financiamento do Hamas

O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, faz um discurso descrevendo a nova ação tomada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, impondo uma segunda rodada de sanções a autoridades e redes financeiras importantes ligadas ao Hamas, em Londres. 27/10/2023 - , mirando pessoas e organizações ligadas ao grupo terrorista palestino.

Os Estados Unidos também sancionaram uma série de organizações, incluindo a iraniana Bonyad Shahid, também conhecida como Fundação dos Mártires. Autoridades americanas disseram que o grupo, afiliado à Jihad Islâmica Palestina, milícia aliada ao Hamas, canaliza milhões de dólares por meio da Associação de Caridade Al-Ansar, com sede em Gaza, para as famílias dos militantes.

