EUA acreditam que Hamas não poderá governar Gaza no futuro

Com o aumento do número de mortes de civis em Gaza desde 7 de outubro, Kirby disse que Washington não acredita que agora seja o momento para um cessar-fogo geral, mas que são necessárias pausas humanitárias nas hostilidades. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados e parceiros discutem opções para o pós-guerra, o porta-voz afirmou que ter o Hamas no comando seria problemático após o massacre de 1.400 pessoas no sul de Israel.

