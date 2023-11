'Eu tenho dinheiro guardado, muito. Mas ele não sabe o lugar', disse a cantora gospel Sara Mariano sobre marido dias antes de ser assassinada

vítima da coach Kat Torres diz que era obrigada a fazer programa com ricaços nos EUA e revela como era ameaçada e manipulada Sara Mariano foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), quando saiu para um evento religioso — Foto: Reprodução/Instagram @saramariano.brEderlan era mal visto pela família cearense de Sara Mariano desde que a conheceu através das redes sociais há 13 anos. A cantora, diz Soraya, se apaixonou perdidamente por ele, que morava em Salvador, e pagou os custos de uma viagem para ele ir conhecer sua família.

— Nos autos não têm informações que comprovem que Ederlan confessou o crime. Sobre a informação de que ele teria assumido a autoria, apenas a polícia pode esclarecer — disse o advogado Otto Lopes ao GLOBO.

— O Ederlan armazenou os conteúdos, mas a polícia realizou um mandato de busca e apreensão e está com posse dos materiais — relatou.Após a repercussão do caso, o advogado Otto Lopes também afirmou que Sara Mariano tinha amantes. Um deles, segundo ele, era um motorista de aplicativo que confirmou à polícia o envolvimento amoroso com a vítima.

Para a família, entretanto, são tentativas de manchar a imagem de Sara Mariano. Soraya contou que as provas são fartas contra Ederlan e que a própria filha teria descoberto que o pai havia clonado o celular da mãe. Ela viu quando o pai pegou o aparelho e levou para o estúdio dele enquanto a cantora dormia.

