Estudo revela que uma pessoa negra morre a cada 8 horas e 24 minutos no RJ por intervenção policial

Um estudo revela que uma pessoa negra morreu em decorrência de intervenção policial a cada 8 horas e 24 minutos no Estado do Rio de Janeiro no ano passado. O dado é da Rede de Observatórios, que divulga nesta quinta-feira (16) o boletim “Pele Alvo: a bala não erra o negro”, sobre o impacto da violência contra populações pretas. De acordo com o estudo, que teve 1.330 casos monitorados, o RJ é o segundo estado com mais mortes de pessoas negras no país por conta da violência policial.

Em primeiro lugar está a Bahia. Em 40% dos casos as vítimas possuem entre 12 e 29 anos de idade. Os dados de oito estados foram analisados. As informações foram obtidas junto às secretarias estaduais de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (LAI). De 3.171 registros de morte com informação de raça declaradas, os negros somaram 87,35% dos mortos, ou 2.770 pessoas. Além do Rio de Janeiro e da Bahia, as informações de Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e São Paulo foram analisada

