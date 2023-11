Estudo mostra crescimento da violência contra quilombos no Brasil

Três meses após o assassinato de Maria Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete, do Quilombo de Pitanga dos Palmares, na Bahia, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e a Terra de Direitos divulgaram, nesta sexta-feira (17), um estudo que mostra o crescimento da violência em comunidades tradicionais.

Segundo a nova edição da pesquisa Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, a média anual de assassinatos praticamente dobrou nos últimos cinco anos, se comparado ao período de 2008 a 2017. A morte de Mãe Bernadete, em agosto, não está contabilizada no estudo. Em 2023, há um levantamento preliminar de sete mortes. A pesquisa mostra que, entre 2018 e 2022, houve 32 assassinatos em 11 estados. Ainda de acordo com o estudo, as principais causas desses ataques foram conflitos fundiários e violência de gênero.Ao menos 13 quilombolas foram mortos no contexto de luta e defesa do territóri

:

JORNALODİA: A cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros, mostra estudoA cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros, mostra estudo. Notícias Estudo Polícia ODia

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Brasil leva virada da Colômbia e acumula fracassos na era DinizTime sai na frente, com Martinelli, mas é superado ao longo da partida, com atuação brilhante de Luiz Díaz

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Brasil leva virada da Colômbia e acumula fracassos na era DinizTime sai na frente, com Martinelli, mas é superado ao longo da partida, com atuação brilhante de Luiz Díaz

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Taylor Swift faz seis apresentações no Brasil com sua 'The Eras Tour'A estrela pop Taylor Swift fará seis apresentações no Brasil este mês, sendo três no Rio de Janeiro e três em São Paulo. A turnê 'The Eras Tour' já passou por outros países e também virou filme-concerto.

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Brasil Mais Produtivo: Programa visa promover salto tecnológico em empresas industriais brasileirasO vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, lançou o novo Programa Brasil Mais Produtivo, que busca promover um salto tecnológico em micro, pequenas e médias empresas industriais brasileiras. O programa investirá R$ 2,037 bilhões para o engajamento digital de 200 mil empresas de todos os setores industriais.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Produtividade agropecuária impulsionará superávit da balança comercial do BrasilA produtividade do setor agropecuário deve ser um dos fatores que continuará impulsionando o superávit da balança comercial do Brasil nos próximos anos, de acordo com um estudo realizado pela economista Iana Ferrão, do BTG Pactual.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »