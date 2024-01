Estudantes comemoram aprovação na Universidade de São Paulo

Vários estudantes se reuniram nesta segunda-feira, 22, para comemorar a aprovação na Universidade de São Paulo (USP). A festa em um colégio em São Paulo teve muitos abraços, pais emocionados e até estudantes raspando os cabelos.O início da manhã desta segunda-feira, 22, foi marcado por muita ansiedade entre os estudantes que aguardavam o, vestibular que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo (USP).

Pouco antes das 8h, horário previsto para a divulgação do resultado, a lista foi liberada e milhares de estudantes comemoraram ao ver o nome entre os aprovados. No Colégio Objetivo, na Avenida Paulista, em São Paulo, vários alunos se reuniram para celebrar a tão sonhada aprovação em uma das melhores universidades do Brasil. A festa preparada para recepcionar os aprovados teve muitos abraços de alegria, sentimento de alívio, pais emocionados e até estudantes raspando o cabelo, ritual comum entre os calouro





