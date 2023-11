Estudante encontrada carbonizada no Rio será enterrada nesta terça-feira

em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, está marcado para esta terça-feira, no Cemitério de Irajá, na Zona Norte da capital, às 13h. Ela foi levada por criminosos na última quinta-feira, quando chegava em sua residência, na Praça Seca. Segundo a família, a vítima havia acabado de sair de uma aula no bairro Pechincha e ia para casa em um carro de aplicativo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

"Eu vou guardar com muito amor todas as nossas bagunças e nossas zoeiras, vou sentir sua falta todos os dias das nossas conversas", escreveu Deborah, prima de Raphaela, em post no Facebook. Uma das filhas de Raphaela,: "Minha melhor amiga e melhor companhia que alguém poderia ter. Eu nunca na minha vida iria imaginar escrever um texto desses para você agora, eu queria ter pelo menos conseguido te dar um abraço e me despedir", postou a jovem.

Quem tiver informações sobre a morte de Raphaela Ferreira pode falar de forma anônima ao Disque Denúncia nos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177 ou pelo WhatsApp (21) 2253-1177.Tanques de Israel entram nas periferias de Gaza, e Exército intensifica ataques headtopics.com

Autoridades israelenses afirmam ter matado 'dezenas de terroristas em centenas de ataques'; segundo porta-voz militar, mais de 600 alvos foram bombardeados em 24 horasFila da fila: mais de 1,6 milhão de pessoas aguardam análise de pedidos negados no INSS

Muitas vezes a negativa ocorre por erros triviais no preenchimento de dados. Judicialização também aumenta e já presenta 16% do total de solicitações de benefício concedidosCâmara deve atender pedido de Haddad e votar MP que pode render até R$ 35 bi ao governo, diz líder; entenda a proposta headtopics.com

Proposta também foi enviada por meio de projeto de lei, a pedido de Lira, mas formato poderia inviabilizar cobrança de impostos

Rio de Janeiro: estudante desaparecida é encontrada carbonizadaRio de Janeiro: estudante desaparecida é encontrada carbonizada Consulte Mais informação ⮕

Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos em morte de estudante encontrada carbonizadaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Estudante é levada de carro da Praça Seca, e corpo é encontrado carbonizado em Santa CruzDe acordo com testemunhas, vítima foi levada por suspeitos, na noite de quinta-feira (26), quando voltava de um curso. Raphaela Salsa Ferreira desembarcava de um carro de aplicativo quando foi abordada. Consulte Mais informação ⮕

Estudante é levada por criminosos e tem corpo carbonizado em Santa CruzNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Estudante levada da Praça Seca por criminosos é encontrada carbonizada em Santa CruzRaphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, foi identificada pela família e por exame de papiloscopia — impressão digital. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso Consulte Mais informação ⮕

Como entender a letalidade bélica dos nossos jovens?Estudante de 17 anos é assassinada por colega em escola de São Paulo. Consulte Mais informação ⮕