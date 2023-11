Estudante encontrada carbonizada na Zona Oeste será sepultada nesta terça-feira

Rio - A estudante de enfermagem encontrada carbonizada, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, será sepultada na próxima terça-feira (30). Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, foi levada por criminosos, na noite da última quinta-feira (26), quando chegava em casa, na Praça Seca, na mesma região, e seu corpo foi encontrado no dia seguinte. O enterro está previsto para às 13h, no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.

Parentes afirmaram que ela era divorciada, mas não sabiam sobre qualquer inimizade ou histórico de relacionamentos conturbados. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a estudante foi morta por asfixia e o corpo foi queimado, em seguida. A vítima foi reconhecida pela arcada dentária e por algumas tatuagens. Segundo colegas de classe, Raphaela tinha boa convivência com todos e era uma boa aluna, além ter sido descrita como feliz e bem-humorada.

Policial penal que foi preso por ligação com jogo do bicho é baleado na Zona OesteAltamir Senna Oliveira Junior, chamado de 'Misinho', foi candidato à deputado federal na última eleição Consulte Mais informação ⮕

Mulher encontrada carbonizada na Zona Oeste do Rio tinha quatro filhos: 'Minha estrelinha'Ela era descrita por amigos e familiares como uma mãe dedicada e uma pessoa alegre Consulte Mais informação ⮕

Mulher encontrada carbonizada na Zona Oeste do Rio tinha quatro filhos: 'Minha estrelinha'Ela era descrita por amigos e familiares como uma mãe dedicada e uma pessoa alegre Consulte Mais informação ⮕

O que se sabe e o que falta esclarecer sobre morte de estudante encontrada carbonizada na Zona Oeste do RioRaphaela Salsa Ferreira desapareceu na última quinta-feira, quando chegava em sua casa, na Praça Seca. O corpo da vítima foi encontrado no sábado, em Santa Cruz Consulte Mais informação ⮕

Dia especial: torcedor do Fluminense, Kauê Fernandes estreará no UFC no dia da final da LibertadoresKauê Fernandes esteve na final de 2008 e revelou uma promessa que fez se tudo der certo no dia 4 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Estudante encontrada carbonizada no Rio será enterrada nesta terça-feiraRaphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, chegava em sua residência, na Praça Seca, na Zona Oeste da capital, quando foi levada por criminosos Consulte Mais informação ⮕