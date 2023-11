Estudante de Recife desiste de ter filhos por preocupações com o futuro do planeta

Julia Borges, estudante de Agricultura e Engenharia de 23 anos de Recife, diz não querer ter filhos por futuro do planeta. "Não consigo me ver como responsável pela vida de outro ser humano, por gerar uma nova vida que se tornaria mais um fardo para um planeta que já está tão sobrecarregado", diz Julia Borges, estudante de Agricultura e Engenharia de 23 anos de Recife.

Assim como ela, mais pessoas ao redor do mundo, inclusive de países emergentes, estão desistindo de ter filhos devido a preocupações sobre as mudanças climáticas e seu impacto no futuro do planeta. Especialistas chamam esse fenômeno de "ansiedade climática", ou seja, um sentimento de angústia relacionado aos impactos do aquecimento global e dos eventos extremos. "Tive crises de ansiedade, a ponto de pensar em desistir da minha própria vida, porque não sabia lidar com tudo isso", conta. Fazer um curso de liderança climática pouco ajudou — pelo contrário, só aumentou seu sentimento de responsabilidade pelo que estava acontecendo, diz ela





bbcbrasil

