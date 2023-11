Estudante de enfermagem é encontrada carbonizada e laudo aponta que ela foi queimada ainda viva

Suspeito de matar filha e sobrinha a marteladas cometeu crime por vingança da ex: ‘mostrar como é ficar sem filho’Ele a seguiu, e quando ela desembarcou de um carro de aplicativo, já na porta da casa da estudante, o homem a chamou para entrar no veículo que dirigia. O acusado alegou que visitaria um parente na mesma região, e seguiu até a rodovia, onde o corpo carbonizado foi encontrado no dia seguinte.

Câmeras de monitoramento da região foram analisadas, e a polícia descobriu que o veículo usado no crime criminoso foi emprestado por um amigo do ex de Raphaela, que trabalha em um posto de combustíveis. No mesmo estabelecimento, ele comprou dois litros de gasolina, que foram colocados em uma garrafa de refrigerante, e usados para incendiar o corpo.

Diante da descoberta, a prisão temporária dele foi pedida. Ele foi preso nesta terça-feira, 31, na residência de um parente, no bairro Taquara. A motivação do crime seria ciúmes, pois mesmo separados, o homem não aceitava o fim do relacionamento e o fato de a vítima estar com outra pessoa.

"O laudo aponta que a morte ocorreu por asfixia decorrente de intoxicação provocada por fumaça. O laudo aponta ainda que a vítima se encontrava viva quando foi submetida à ação do fogo, por parte do autor. Entretanto, isso não significa que ela estivesse consciente. Ela poderia estar inconsciente no momento. No entanto, há indícios de que tenha aspirado fumaça.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Estudante carbonizada no Rio foi reconhecida por tatuagens e arcada dentáriaRaphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, chegava em sua residência, na Praça Seca, na Zona Oeste da capital, quando foi levada por criminosos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Suspeito de carbonizar estudante no Rio teria comprado gasolina com a jovem viva dentro do carroRaphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, chegava em sua residência, na Praça Seca, na Zona Oeste da capital, quando foi levada por criminosos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Suspeito de carbonizar estudante no Rio tem prisão temporária decretada pela JustiçaSegundo investigações, Vagner Dias de Oliveira matou a ex-companheira Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: 'Raphaela era luz', diz irmã de estudante morta carbonizada no RioCorpo de Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, é enterrado na tarde desta terça-feira. Ela foi morta na última semana; ex-companheiro é o principal suspeito

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: É do Rio a estudante medalha de ouro em Olimpíada Nacional de PortuguêsEla, agora, quer cursar Medicina para 'ajudar as pessoas'

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: PF prende miliciano confundido com médico executado no Rio de JaneiroA Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira, 31, Taillon Barbosa e seu pai Dalmir Barbosa. Investigações apontam que eles comandam a milícia que atua em

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕