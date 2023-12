Estagnação na educação brasileira revelada pelo Pisa 2022

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2022, divulgados nesta terça-feira (5), revelam estagnação na educação brasileira em relação à prova de 2018. Dos estudantes de 15 anos sabem menos que o básico em matemática e apenas a metade consegue interpretar textos. Os números mostram uma estagnação em relação à prova de 2018.

Segundo o Pisa 2022, cerca de 73% dos estudantes brasileiros de 15 anos têm nível de aprendizado em matemática abaixo do nível 2, considerado o básico. Entre os jovens estudantes do Brasil, 27% alcançaram o nível 2 de proficiência ou mais em matemática - percentual bem abaixo da média de 69% alcançada pelos estudantes dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Somente 1% dos alunos brasileiros atingiu alto nível de acerto em matemática - nos níveis 5 ou 6 - enquanto 23% dos estudantes dos países asiáticos atingiram a marca





