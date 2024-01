Estados Unidos y Reino Unido bombardean posiciones de la milicia Huthi en Yemen

Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon en la madrugada del viernes posiciones de la milicia Huthi de Yemen. La operación, en represalia por los ataques de este grupo a la navegación en el mar Rojo, choca con la declarada intención de Washington de evitar la extensión de la guerra de Gaza al resto de Oriente Próximo.

La realidad es que el conflicto ya se ha expandido por la región y que resulta improbable que la medida frene a los rebeldes; en su apoyo a la causa palestina no solo cuentan con el respaldo de Irán, sino también de un amplio sector de los yemeníes, y la simpatía de las poblaciones árabes. Los bombardeos, que EE UU ha repetido en la madrugada de este sábado, van a degradar la capacidad ofensiva de los hutíes a corto plazo, pero la milicia volverá a ser pertrechada por el régimen iraní. Tal como era previsible, Teherán condenó el castigo a su aliado como una “clara violación de la soberanía e integridad territorial de Yemen” y de las leyes internacionale





