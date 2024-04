Estados Unidos negam envolvimento em ataque aéreo ao consulado do Irã na Síria

Os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque aéreo ao consulado do Irã na Síria, atribuído por Teerã a Israel, nem foram informados antecipadamente, afirmaram fontes oficiais nesta terça-feira (2). O Irã prometeu retaliar pelo ataque em Damasco, que resultou na morte de mais de uma dúzia de pessoas, incluindo altos comandantes da Guarda Revolucionária iraniana, enquanto Israel se recusou até agora a fazer comentários.

"Não tivemos nada a ver com o ataque em Damasco, não estivemos envolvidos de forma alguma", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.O funcionário classificou de"bobagem" os comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, de que os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, eram responsáveis pelo ataqu

