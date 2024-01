Estado Islâmico reivindica ataque em Kermán

El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se ha atribuido este jueves la autoría del atentado en la ciudad iraní de Kermán que el día anterior dejó más de 80 muertos y cerca de 300 heridos durante un homenaje al general Qasem Soleimani, asesinado hace cuatro años en un ataque con drones estadounidenses.

El grupo yihadista ha hecho el anuncio a través de un mensaje en un canal de Telegram que usa para transmitir propaganda, en el que ha asegurado que las dos explosiones que sacudieron la multitudinaria concentración fueron producidas por sendos terroristas suicidas. “Los dos hermanos con voluntad de martirio, Omar al Muwahid y Saifulá al Muyahid, Dios los tenga en su gloria, partieron hacia la gran congregación de herejes politeístas cerca de la tumba de su cabecilla, el hipócrita Qasem Soleimani, en la ciudad de Kermán”, afirma el comunicado del Estado Islámic





