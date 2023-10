Estado do Rio: Portal do Servidor e Consulta Remuneração ficarão fora do ar nesta sexta-feira

O Portal do Servidor e o Consulta Remuneração, ambas ferramentas utilizadas pelos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro, ficarão indisponíveis nesta sexta-feira (dia 27).PM esconde símbolo da Core apreendidos com seguranças de miliciano no Rio

Ação foi feita em conjunto com a Polícia Federal. Símbolo é da Coordenadoria de Recursos Especiais, tropa de elite da Polícia Civil do RioDe conselheiros à diretoria, clube tem maioria contra ampliação do vínculo que só vence no fim de 2024.

Lula diz que não quer Forças Armadas ‘na favela brigando com bandido’: 'Enquanto for presidente, não tem GLO'

Consulte Mais informação:

jornalextra »

Instituto Coalizão Rio e 'O DIA' vão promover fórum sobre desenvolvimento econômico do estado, em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Primeiro trem turístico a vapor do Estado do Rio Janeiro é inaugurado em Miguel PereiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Quantos candidatos a prefeito o partido de Bolsonaro terá no Estado do RioQuantos candidatos a prefeito o partido de Bolsonaro terá no Estado do Rio Consulte Mais informação ⮕

Rio vai à Justiça para impedir a volta de chefões do tráfico ao estadoAs transferências irritaram também a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa; servidor de carreira com apoio do PP assume postoLula demite presidente da Caixa; servidor de carreira com apoio do PP assume posto Consulte Mais informação ⮕

Quem é o servidor de carreira que deve ser indicado para diretoria do BCO nome de Rodrigo Alves Teixeira circula desde terça-feira (24) em grupos de servidores da autarquia Consulte Mais informação ⮕