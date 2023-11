Estação Espacial Internacional atracou no espaço 23 anos atrás; veja fotos

Para que os astronautas possam respirar, a pressurização interna na Estação Espacial Internacional é similar à de um Boeing 747 — aeronave de grande porte conhecida como "Rainha dos Céus" — e comporta, por seis meses, uma tripulação de até seis pessoas. É como se fosse um enorme avião no espaço.

Essas pesquisas inclusive ajudam na própria dinâmica dos astronautas na Estação Espacial Internacional, que precisam de uma boa rede para se comunicar com a Terra. É por isso que, desde a sua atracação, em 2 de novembro de 2000, a construção foi continuamente atualizada.

Essa comunicação da Estação Espacial Internacional é feita principalmente via satélites em órbita e antenas fixadas na Terra. A construção tem também um sistema de rede reserva, que permite aos astronautas enviar mensagens de voz em caso de emergência.

Astronauta Franklin R. Chang-Diaz, da NASA, durante missão na Estação Espacial Internacional — Foto: Divulgação/NASAUm dos módulos enviados pela NASA para a Estação Espacial Internacional — Foto: Divulgação/NASA

