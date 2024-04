Estádio Allianz Parque pode ser vendido pela WTorre

Os conflitos entre o Palmeiras e a WTorre, construtora responsável pela gestão do Allianz Parque, parecem não ter fim e, no mais novo episodio dessa novela, o estádio que é casa do alviverde, pode ser vendido para uma outra empresa justamente no seu 10° aniversário. Portanto, apesar da relevância da data, o Palmeiras não tem muito o que comemorar. O motivo desse imbróglio é uma dívida que a WTorre possui com o Palmeiras, que atualmente está no valor de 160 milhões de reais.

A agora, uma empresa apareceu disposta a assumir o débito e, consequentemente, a administração do Allianz Parque. Allianz Parque pode ser vendido pela WTorre Entre os interessados em assumir a dívida com o Allianz Parque está a Reeve, liderada por Luis Davantel, ex-CFO da WTorre. Segundo informações veiculadas pelo jornal 'O Globo', a empresa estaria em negociações avançadas com o Banco do Brasil para adquirir a dívida da WTorre com o Alviverd

