Esposa de Thammy Miranda mostra o antes e depois de procedimento

A esposa de Thammy Miranda, vereador da cidade de São Paulo, Andressa Miranda, compartilhou em suas redes sociais sobre o transplante de sobrancelha realizado por ela para preencher seus pelos. A influencer afirma que optou pela intervenção cirúrgica por razões estéticas. A cirurgia é feita fio a fio. Eles são retirados da região doadora de forma alternada para não deixar falhas, pois não voltam a nascer.

Para o procedimento é retirada a unidade folicular do cabelo, composta por haste capilar, músculo eretor do pelo, glândula sebácea, bainhas que revestem o pelo e o bulbo capilar. Esse conjunto é implantado na região da sobrancelha que será reconstruída. A colocação é cuidadosa, pois envolve a questão anatômica e estética, respeitando, por exemplo, a direção de crescimento do pelo, para que o resultado fique com o aspecto natural

